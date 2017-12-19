Дольщики ЖК "Серебряный ручей" возмутились приостановкой строительства

- Работы по строительству домов №7, №9 и №10 ведутся согласно графикам строительства. Все дома будут достроены и участники долевого строительства получат свои квартиры. Наша компания на строительным рынке РБ и России уже 18 лет. Мы построили и сдали в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров жилья. В истории нашей компании нет ни одного обманутого дольщика, все покупатели получили свои квартиры согласно условиям заключенных договоров долевого участия. Да, мы признаем, что были задержки и перенос сроков строительства, обусловленные экономическими причинами (кризис) или административными препонами, но мы не умалчиваем данные моменты, а разрешаем их.