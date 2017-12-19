Башкирия попала в антирейтинг по качеству и доступности медпомощи

По данным рейтинга, в группу лидеров рейтинга по качеству и доступности медпомощи за прошлый год вошли Магаданская, Амурская, Мурманская, Томская, Кировская, Ростовская и Воронежская области, а также Республики Алтай и Северная Осетия-Алания. В этих регионах было отмечено снижение смертности населения, а также зафиксированы улучшения и по другим показателям. При этом обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом находится на запланированном уровне.