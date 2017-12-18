В Башкирии водителей, повторно севших пьяными за руль, лишают свободы

– Не сказать, что сильно был пьян. Девушка вышла за меня замуж. Второй раз наступил на те же грабли в нынешнем году. Друзья помогли мне отремонтировать малолитражку матери в мастерской, в частном секторе за железнодорожной линией. Мы это отметили. Такси на окраину не едут, три раза звонил. Будучи, в принципе, «в адеквате», решил сам тихонько доехать, до дома-то всего километра три. На выезде из тоннеля меня задержали госавтоинспекторы.