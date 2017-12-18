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Posted 18 декабря 2017, 12:51

Published 18 декабря 2017, 12:51

Modified 17 октября 2022, 19:52

Updated 17 октября 2022, 19:52

"Система" проиграла в апелляции дело об убыточной реорганизации "Башнефти"

18 декабря 2017, 12:51
Апелляционный суд оставил без изменения решение башкирского арбитража о взыскании 136,3 млрд руб. с АФК "Система" и ее дочки "Система-инвест".

О вынесении апелляционного определения сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей "Роснефти" и "Системы". АФК подаст кассационную жалобу.

- Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать, - передает издание слова представителя "Системы", не уточнив, будет ли компания в кассации просить приостановить исполнение предыдущего решения.

- Решение суда комментировать не надо, его надо исполнять, - ответил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев на вопрос «Ведомостей». Будет ли компания добиваться выплаты 170,6 млрд руб. Решение выплатить «Роснефти» и «Башнефти» 136,4 млрд руб. вступило в законную силу, отметил он.

Напомним, "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии требовали взыскать с «Системы» и ее "дочки" 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию башкирской компании. В августе арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск частично — на сумму 136,3 млрд руб. Обе компании это решение обжаловали.

Кроме этого "Роснефть" и "Башнефть" подали еще один иск к «Системе» - на 131,6 млрд руб. Истцы требуют возместить ущерб, возникший с выплатой дивидендов «Башнефти» АФК за период с 2009 по 2013 г. Позже «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» на сумму 330 млрд руб., обвинив их в давлении.

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