Мечту – в жизнь: В Благовещенске детям подарили хоккейную коробку

Около трех часов дня свежезалитая хоккейная коробка заполнилась хоккеистами от мала до велика. Здесь были и уже опытные спортсмены, те, кто играет в хоккей несколько лет. И совсем малыши, которые едва умеют стоять на коньках. В обычных сапожках и одинаковых зеленых курточках они осторожно передвигались по льду и немного с опаской поглядывали снизу вверх на огромных хоккеистов, нарезающих круги вокруг. Впрочем, клюшки малыши держали в руках вполне уверенно. Словно понимая, что сегодня именно они – главные герои праздника. Прежде всего им был адресован подарок спонсоров – ООО «Башкирская генерирующая компания» и ООО «БашРТС».