Ирека Ялалова вычеркнули из башкирских СМИ

Проверить эту информацию мы решили с помощью «Яндекса». По данным поисковика, последнее упоминание Ирека Ялалова на сайте агентства «Башинформ» было 31 октября, хотя до этого времени уфимского мэра упоминали достаточно часто. Похожая ситуация с газетой «Республика Башкортостан» и телеканалом «БСТ». Они последний раз упоминали Ялалова 7 ноября и 27 октября соответственно. «Спутник FM» за названный период назвал фамилию уфимского мэра лишь один раз, 13 декабря - в материале про разрушающийся мост.