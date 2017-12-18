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Posted 18 декабря 2017, 08:20

Published 18 декабря 2017, 08:20

Modified 17 октября 2022, 19:52

Updated 17 октября 2022, 19:52

«Башкиравтодор» выплатит пострадавшей в ДТП 800 тысяч рублей

18 декабря 2017, 08:20
Основанием для иска стало отсутствие дорожных знаков.

Октябрьский суд Уфы обязал «Башкиравтодор» выплатить пострадавшей в ДТП 800 тысяч рублей. Инициатором иска о компенсации морального и материального вреда выступила прокуратура региона.

Авария, в результате которой женщина утратила возможность передвигаться и была признана инвалидом 1 группы, произошла ещё в 2008 году вблизи посёлка Михайловка в Дуванском районе Башкирии. Как было установлено, ДТП случилось из-за отсутствия дорожных знаков, устанавливающих приоритет проезда перекрёстка, установка знаков находится в компетенции "Башкиравтодора".

Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

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#Происшествия#Новости
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