Режиссер башкирского ситкома «Домочадцы»: Я подсел на американские сериалы

- Музыкой я занимаюсь с семнадцати лет. Со школы еще начал играть в группах. В режиссёра я не перевоплощался – это всё происходит параллельно. То есть я режиссёр и музыкант одновременно. Вообще я по первому образованию учитель географии. Когда учился на 3-м курсе, именно музыка привела меня на студию звукозаписи, а студия звукозаписи – на съёмочную площадку в качестве звукорежиссёра. В кино я пришёл как звукач. Два полных метра в этой роли сделал и несколько короткометражек. 10 лет работаю на киностудии «Башкортостан», постепенно проявился интерес к режиссуре – получил второе высшее образование именно в этом направлении. Ситком – это моя 10-я работа в качестве режиссёра.