В Самаре стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России"

Напомним, что всего на конкурс управленцев подали заявки более 199 тысяч человек со всей страны. Первый этап прошли более 89 тысяч, а в полуфинал прошли 2691 участник. Теперь из них отберут 300 лучших, каждый из которых получит образовательный грант на один миллион рублей. Затем в феврале 2018 года пройдет финал, и из трехсот финалистов останутся 100 победителей, которые в течение года встретятся со своими наставниками, представителями высшей государственной элиты. Полуфинал в Самаре пройдет в течение трех дней, участникам конкурса предстоит пройти индивидуальные и командные задания, содержание которых не раскрывается по вполне понятным причинам.