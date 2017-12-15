«Бинбанк» пошёл на поправку

Как отмечает «Газета.ру», на сегодняшний день средняя прибыль по вкладам в топ 10 российских банков составляет 7,39% годовых, максимальная ставка «Бинбанка» 8,3%, что не противоречит требованию ЦБ – не привлекать вклады физических лиц по ставке выше средней по рынку плюс 3,5%. Напомним, о просьбе собственников «Бинбанка» провести санацию через ФКБС стало известно 21 сентября этого года, ранее этот механизм уже был опробован на банке «Открытие». Эксперты полагают, что новая технология позволит быстрее оздоравливать попавшие в сложную ситуацию банки благодаря прямому участию ЦБ, при этом такая помощь обойдётся дешевле, чем через Агентство по страхованию вкладов.