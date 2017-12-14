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Posted 14 декабря 2017, 05:54

Published 14 декабря 2017, 05:54

Modified 17 октября 2022, 19:51

Updated 17 октября 2022, 19:51

В Башкирии направлено в суд дело об избиении подростков на видео в Салавате

14 декабря 2017, 05:54
Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего молодого человека, жестоко избившего двух подростков в сентябре. Процесс был снят на видео, которое затем попало в интернет и породило скандал.

Молодой человек обвиняется в совершении преступлений по нескольким пунктам ст. 115 и 163 УК РФ. Это причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и вымогательство с насилием.

По версии следствия, в сентябре несовершеннолетний знакомый обвиняемого пожаловался на действия девятиклассника, который оскорбил его девушку. 21-летний парень назначил встречу с обидчиком и устроил потасовку. В ходе нее он избил 15-летнего подростка и его 16-летнего друга. Он отвел потерпевших в заброшенное здание, где нанес им несколько ударов палками и бутылками, заставил извиниться перед одноклассницей и потребовал снять квартиру и организовать застолье на 20 человек на сумму не менее 15 тысяч рублей.

Молодым людям был причинен легкий вред здоровью. Незаконные действия злоумышленника были засняты на камеру мобильного телефон и размещены в интернете. На видео видно, как вокруг стояли другие подростки, которые наблюдали за происходящим, снимали на камеру и смеялись.

Кроме того, несколько месяцев назад обвиняемый беспричинно напал на 32-летнего прохожего. Он ударил его спортивным ружьем для страйкбола по голове. Также в августе он выкрал из магазина «Пятерочка» сканер штрихкодов стоимостью свыше 18 тысяч рублей, приняв его за планшет.

- Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении прокуратуры.

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