В Башкирии направлено в суд дело об избиении подростков на видео в Салавате

По версии следствия, в сентябре несовершеннолетний знакомый обвиняемого пожаловался на действия девятиклассника, который оскорбил его девушку. 21-летний парень назначил встречу с обидчиком и устроил потасовку. В ходе нее он избил 15-летнего подростка и его 16-летнего друга. Он отвел потерпевших в заброшенное здание, где нанес им несколько ударов палками и бутылками, заставил извиниться перед одноклассницей и потребовал снять квартиру и организовать застолье на 20 человек на сумму не менее 15 тысяч рублей.