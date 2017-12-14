Башкирия купила дом отдыха «Березки» и объединила с санаторием «Якты-Куль»

- Это абсолютно прозрачная сделка со всех сторон. Это социальный заказ, - уточнил вице-премьер правительства Башкирии, министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев. – Я подчеркиваю, что речь идет не о приватизации, а о процессе акционирования или преобразования санаторно-курортных учреждений из ГУП в АО или ООО. Санаторий «Якты-Куль» в связи с этой сделкой по приобретению дома отдыха «Березки» оставался последним ГУП в их ряду. Второй этап обширной работы в данном направлении будет связан с повышением эффективности санаториев и улучшением качества обслуживания в них. Напомню, что недавно Республика Крым передала Башкирии детский санаторий, который решением межведомственной комиссии был направлен в ведение санатория «Янган-Тау». Помимо этого, будут решаться вопросы со строительством дополнительных лечебных и жилых корпусов для врачей на территории санаториев. В данном случае наиболее важным является тот факт, что эти вопросы будут решаться практически без участия бюджета республики и без привлечения заемных средств, а преимущественно за счет инвесторов.