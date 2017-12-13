Вадим Гайдук: Мой уход не связан с посланием Хамитова

- В заключении, хочу сказать, что имеющийся общественно-политический и профессиональный опыт, а также опыт, полученный при работе в историческом парке позволит продолжить заниматься научно-исследовательской и аналитической деятельностью, руководить магистерской программой «Политический менеджмент и связи с общественностью» в БашГУ, активно заниматься политическим консультированием в рамках политических и бизнес-проектов, как для корпоративного сегмента нашей республики, так и на федеральном уровне, - сообщил Вадим Гайдук. - Открою еще один секрет, в 2018 году я планирую создать семью, я уже встретил любимого человека. Для этого тоже нужно время, для меня это очень серьезный вопрос.