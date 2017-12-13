Вадим Гайдук: Мой уход не связан с посланием Хамитова

Комментируя Медиакорсети свой уход из исторического парка «Россия – Моя история», Вадим Гайдук подчеркнул несколько ключевых моментов:
- Решение покинуть должность директора было принято до оглашения Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию –Курултаю (несмотря на то что оно совпало день в день, 30 ноября 2017 г.).
- За короткой срок работы было организовано несколько крупных социально значимых и общественно-политических мероприятия (день открытых дверей 1 сентября, день пожилых людей, день республики в историческом парке, августовский городской педсовет, посещение парка главами администрации городов и районов республики и др.), в дни акций посещаемость была более 800 - 1000 в день. Все эти мероприятия сопровождались льготными условиями посещения для школьников, студентов или же пенсионеров. Статистика посещаемости в эти дни была не просто высокой, а рекордной.
- Не нужно связывать мой уход из исторического парка с принятием каких-либо административных решений. Это не ротация кадров или же что-то подобное. Все достаточно просто и понятно. Парк управляется АНО «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа» (возглавляет Евгений Маврин, экс вице-премьер правительства республики). По его приглашению я пришел в исторический парк, а по прошествии четырех месяцев я написал на его имя заявление об уходе с формулировкой «по соглашению сторон».
- Действительно, сегодня исторический парк нуждается в дополнительном финансировании и поддержки со стороны региональных органов власти. Невозможно сегодня представить учреждения культуры и просвещения без качественной и фундаментальной поддержки регионов. Мною неоднократно поднимался вопрос пересмотра ряда организационных вопросов, касаемо деятельности исторического парка. К сожалению, реакция официальных лиц, была не столь быстрой, как хотелось бы. Однако, стоит отдать должное Главе нашей республики Р.З. Хамитову за всестороннюю поддержку, оказанное содействие в открытии этого проекта в Уфе и поднятие темы посещаемости исторического парка на всеобщем уровне.
- В одном из своих интервью я выдвигал тезис о том, что любые политические решения принимаются и исполняются, как правило, «мозгами или сапогами». В том случае, когда решения и инициативы не исходят от исполнительного уровня, тогда высший менеджмент должен принимать ответственность на себя и переводить управление в ручной режим, то есть «доставать сапоги».
- В заключении, хочу сказать, что имеющийся общественно-политический и профессиональный опыт, а также опыт, полученный при работе в историческом парке позволит продолжить заниматься научно-исследовательской и аналитической деятельностью, руководить магистерской программой «Политический менеджмент и связи с общественностью» в БашГУ, активно заниматься политическим консультированием в рамках политических и бизнес-проектов, как для корпоративного сегмента нашей республики, так и на федеральном уровне, - сообщил Вадим Гайдук. - Открою еще один секрет, в 2018 году я планирую создать семью, я уже встретил любимого человека. Для этого тоже нужно время, для меня это очень серьезный вопрос.