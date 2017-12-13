mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов обсудит стратегию развития Башкирии до 2030 года

13 декабря 2017, 10:02
Об этом Медиакорсети рассказали в пресс-службе главы региона.

Сегодня, 13 декабря, в 11.00, на очередном заседании правительства Рустэм Хамитов обсудит стратегию развития региона до 2030 года, об этом рассказали в пресс-службе главы на вопрос об информационной повестке недели. Напомним, что последнее появление Рустэма Хамитова в публичном пространстве было пять дней назад — 8 декабря. Тогда глава республики встретился с участниками образовательного бизнес-лагеря Всероссийского конкурса для школьников «Капитаны– мой первый бизнес». Подросткам он рассказал о проблемах рыночной экономики и радости общения с молодым поколением.

Также отметим, что одной из обсуждаемых новостей последних дней стал сюжет «Кошмарный бизнес» на федеральном телеканале «Россия 24», в котором журналисты рассказали о якобы пропавших 200 млн рублей на вертолетном кластере Хамитова. Редакция Медиакорсети направила запрос по данному вопросу и намерена его опубликовать в ближайшее время.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
Стратегия 2030 – это не Коран и БиблияЭксперт: «На нефтяной игле Башкирия будет сидеть еще десятки лет»Информационные технологии в Башкирии: Оставаться или уезжать
#Новости#Надежда Валитова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48