Пропащий кластер: как в Башкирии исчезли миллионы на уникальный вертолет

- Помню, что тогда говорилось о производстве сверхлегкого вертолета, что разные его комплектующие будут производиться на разных предприятиях Башкирии, - рассказал Сергей Минигулов. – На «Роторфлай» планировалось выделить около 50-60 миллионов. Затем мне сообщили, что мое руководство формальное, и я к деньгам не буду иметь отношения, а лишь должен был выступать экспертом отрасли. Нам сообщили, вместе с Хрибковым, что какие-то возникли ошибки со статьями расходов и надо менять стратегию кластера. Я объявил, что всегда первостепенное - это подготовка авиационного персонала и передал перечень необходимого имущества. Нам купили подвижный профессиональный тренажер для пилотов, единственный этой марки в России, мебель, оргтехнику, и мы переподготовили 18 человек из разных городов республики для готовности к масштабной работе. Учебный центр и сейчас работает. Но кластер в итоге все же не состоялся. Меня попросили оказать помощь в составлении экспертной оценки отрасли и состояния дел в сверхлегкой и легкой авиации, и моей организации заплатили порядка 200 тысяч рублей. А потом, когда было доказано нецелевое расходование бюджетных средств, мы узнали, что какая-то другая фирма за это же «заработала» пару миллионов. Ни о каких 200 миллионах речи тогда не было, и на вертолёты такая сумма не планировалась. Есть протоколы тех лет, это конец 2011 года.