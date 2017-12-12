В Уфе отключат всю воду в 2-х районах из-за ремонта на Тимашевском переезде

20 декабря с 07:00 до 06:00 21 декабря будут проводиться плановые работы по переврезке выноса водопровода диаметром 700 мм по улице Бирский тракт, сообщили в пресс-службе «Уфавооканала». В связи с этим в городе в это время будет отключена холодная и горячая вода.