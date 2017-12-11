В Управлении ветеринарии назвали причину гибели коров в «Красной Башкирии»

В личных подсобных хозяйствах случаев гибели животных зарегистрировано не было, но там произошли сразу несколько ЧП иного рода. На четырех подворьях в селе Бурангулово у стельных коров произошли выкидыши, которые также обеспокоили ветеринаров, поскольку могли стать признаками заражения животных бруцеллезом. Однако проведенная проверка показала, что потеря плодов коровами могла быть связана с падением или получением ими иных травм. Более подробную информацию по данному поводу ветеринары не предоставили. Все коровы, быки и телята, а также другие домашние жиотные в личных хозяйствах также были тщательно обследованы.