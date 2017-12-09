В Уфе 85-летняя бабушка ночью одна вышла на крышу дома, ей помог мужчина

Как выяснилось, мужчина, который сообщил об инциденте в службу спасения, после звонка поднялся к пожилой уфимке и завел ее в квартиру. Бабушка 85 лет вместе с дочерью проживает на втором этаже многоэтажки. Дочка в это время крепко спала и не подозревала, что происходит. Зачем женщина вышла на крышу пристроя и сколько времени она там пробыла, неизвестно.