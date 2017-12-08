Ген дороги: Уфимец объехал почти 40 стран и нашел близкого сердцу человека

- Однажды человеку предложили уехать исследовать новые края. Он согласился без раздумий. В голове это казалось чем-то далеким и нереальным, но стоило согласиться, и все перевернулось. Эйфория. Радость. Шок. Как глоток свежего воздуха от всего неизведанного и нового. Сначала Европа без знания английского. Каучсерфинг. Автостоп. Потом был шокирующий другой мир Китая. Первый мотоцикл и путешествие на нем без прав и документов. Нелегальный провоз транспорта через границы. Одиночество. Поиск направления. Жизнь в храме. Эксперименты и жизнь в джунглях. Встреча. Неизвестная Мьянма на попутках с ночевками в храмах по неисследованной дороге. Дальше - год в Индии на мотоцикле Royal Enfild. Одиночество. Встреча. Гималаи. Путь через одну из самых опасных дорог мира. Покорение самого высокого автоперевала. Дорога через революционный Кашмир, где действительно можно было погибнуть. Разговор и взаимопонимание. Все новые и новые ощущения… Попробовав однажды, остановиться трудно. Но в голове крутится снова мысль: а может, попробовать еще что-то иное?..