Где в Уфе выгодно купить квартиру-студию?

Как правило, стоимость жилья такого формата ниже, чем стоимость обычных полнометражных квартир. Дело в том, что при одинаковой цене квадратного метра площадь обычных «однушек» больше, и в результате стоят они дороже, чем студии. В Уфе купить такую квартиру можно от 1 млн руб. При этом, как известно, стоимость жилья на этапе строительства значительно ниже. Поэтому, вложив деньги в строительство еще на стадии фундамента, можно не только существенно сэкономить, но и преумножить свои денежные средства. Например, в декабре о старте продаж квартир формата «Мое первое жилье» объявил один из крупнейших региональных застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Сейчас купить квартиру в новом строящемся доме в комфорт-квартале «Московский», расположенном в Зеленой роще, можно от 1 млн руб.