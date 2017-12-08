Где в Уфе выгодно купить квартиру-студию?

Студии в нашей стране становятся все более популярными. Как правило, это однокомнатные квартиры свободной планировки. В них отсутствуют стены, которые разделяют пространство на функциональные зоны: кухня совмещена со столовой и спальней, в отдельной комнате находятся только ванная и санузел. За счет этого квартира становится более просторной, а хозяева могут сами продумать дизайн своего жилья.
Многие уфимцы на этот вопрос ответят однозначно – в микрорайоне Зеленая роща. Это удобный со всех точек зрения район. Во-первых, он находится в зоне городских лесов. Во-вторых, «Зеленку» отличает транспортная доступность: 5 минут – и ты в центре Уфы, а наличие большого числа остановок различного общественного транспорта позволяет без труда выехать из района в любом городском направлении. В-третьих, развитая инфраструктура – здесь есть все, что требуется молодым людям: магазины, торговые центры, ночные клубы, кинотеатры и два горнолыжных комплекса. Рядом находятся Выставочный центр ВДНХ Экспо, Ботанический сад, Парк лесоводов, где можно прогуляться со своей второй половинкой.
Как правило, стоимость жилья такого формата ниже, чем стоимость обычных полнометражных квартир. Дело в том, что при одинаковой цене квадратного метра площадь обычных «однушек» больше, и в результате стоят они дороже, чем студии. В Уфе купить такую квартиру можно от 1 млн руб. При этом, как известно, стоимость жилья на этапе строительства значительно ниже. Поэтому, вложив деньги в строительство еще на стадии фундамента, можно не только существенно сэкономить, но и преумножить свои денежные средства. Например, в декабре о старте продаж квартир формата «Мое первое жилье» объявил один из крупнейших региональных застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Сейчас купить квартиру в новом строящемся доме в комфорт-квартале «Московский», расположенном в Зеленой роще, можно от 1 млн руб.
Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Застройщик заботится об удобстве для будущих жильцов, поэтому здесь все продумано до мелочей еще на стадии проектирования. Жителей здесь ждут интересные и современные архитектурные решения, удобная парковка, бесшумные скоростные лифты, просторные холлы с помещениями для спортивного инвентаря.
Сегодня люди предъявляют высокие требования к качеству жилья: они хотят, чтобы возле дома были спортивные площадки, благоустроенная придомовая территория, прогулочные аллеи и просторный паркинг. «Госстрой» понимает все эти требования и учитывает их при разработке проекта комфорт-квартала. Застройщик позаботился не только об уфимских семьях, но и о современных холостых уфимцах, которые в период своего личностного и профессионального становления не меньше остальных нуждаются в собственном жилье.
Те, кто не смог накопить средства на первоначальный взнос, могут оформить ипотеку без первого взноса. Кроме того, здесь действует беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», благодаря которой вы можете обменять свое старое жилье на новое.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь по многоканальным телефонам: +7 (347) 246-00-22. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.