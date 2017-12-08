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Где в Уфе выгодно купить квартиру-студию?

8 декабря 2017, 05:34
«Медиакорсеть» узнала, где максимально выгодно купить в Уфе квартиру-студию.

1. Что такое квартира-студия?

Студии в нашей стране становятся все более популярными. Как правило, это однокомнатные квартиры свободной планировки. В них отсутствуют стены, которые разделяют пространство на функциональные зоны: кухня совмещена со столовой и спальней, в отдельной комнате находятся только ванная и санузел. За счет этого квартира становится более просторной, а хозяева могут сами продумать дизайн своего жилья.

2. В каком районе Уфы лучше всего жить?

Многие уфимцы на этот вопрос ответят однозначно – в микрорайоне Зеленая роща. Это удобный со всех точек зрения район. Во-первых, он находится в зоне городских лесов. Во-вторых, «Зеленку» отличает транспортная доступность: 5 минут – и ты в центре Уфы, а наличие большого числа остановок различного общественного транспорта позволяет без труда выехать из района в любом городском направлении. В-третьих, развитая инфраструктура – здесь есть все, что требуется молодым людям: магазины, торговые центры, ночные клубы, кинотеатры и два горнолыжных комплекса. Рядом находятся Выставочный центр ВДНХ Экспо, Ботанический сад, Парк лесоводов, где можно прогуляться со своей второй половинкой.

3. Сколько стоит квартира-студия в Уфе?

Как правило, стоимость жилья такого формата ниже, чем стоимость обычных полнометражных квартир. Дело в том, что при одинаковой цене квадратного метра площадь обычных «однушек» больше, и в результате стоят они дороже, чем студии. В Уфе купить такую квартиру можно от 1 млн руб. При этом, как известно, стоимость жилья на этапе строительства значительно ниже. Поэтому, вложив деньги в строительство еще на стадии фундамента, можно не только существенно сэкономить, но и преумножить свои денежные средства. Например, в декабре о старте продаж квартир формата «Мое первое жилье» объявил один из крупнейших региональных застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Сейчас купить квартиру в новом строящемся доме в комфорт-квартале «Московский», расположенном в Зеленой роще, можно от 1 млн руб.

4. Почему комфорт-квартал «Московский»?

Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Застройщик заботится об удобстве для будущих жильцов, поэтому здесь все продумано до мелочей еще на стадии проектирования. Жителей здесь ждут интересные и современные архитектурные решения, удобная парковка, бесшумные скоростные лифты, просторные холлы с помещениями для спортивного инвентаря.

Сегодня люди предъявляют высокие требования к качеству жилья: они хотят, чтобы возле дома были спортивные площадки, благоустроенная придомовая территория, прогулочные аллеи и просторный паркинг. «Госстрой» понимает все эти требования и учитывает их при разработке проекта комфорт-квартала. Застройщик позаботился не только об уфимских семьях, но и о современных холостых уфимцах, которые в период своего личностного и профессионального становления не меньше остальных нуждаются в собственном жилье.

5. Какие условия покупки предлагает застройщик?

Те, кто не смог накопить средства на первоначальный взнос, могут оформить ипотеку без первого взноса. Кроме того, здесь действует беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», благодаря которой вы можете обменять свое старое жилье на новое.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь по многоканальным телефонам: +7 (347) 246-00-22. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.

#Карточки#Рустэм Башкирцев
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