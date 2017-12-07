УРАЛСИБ теперь можно подключить через банковские платежные терминалы

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 492 банкомата, 523 платежных терминала и 23 154 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.