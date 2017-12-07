УРАЛСИБ теперь можно подключить через банковские платежные терминалы

Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.При самостоятельном подключении к Интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:
выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;
вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;
набрать пин-код карты;
указать номер мобильного телефона;· распечатать чек.
Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона. Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 492 банкомата, 523 платежных терминала и 23 154 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.