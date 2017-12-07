mkset.ru
ГлавноеВсе новости

УРАЛСИБ теперь можно подключить через банковские платежные терминалы

7 декабря 2017, 09:38
Банк УРАЛСИБ расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ.

Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.При самостоятельном подключении к Интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:

выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;

вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;

набрать пин-код карты;

указать номер мобильного телефона;· распечатать чек.

Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона. Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 492 банкомата, 523 платежных терминала и 23 154 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материалы по теме
Банк УРАЛСИБ запустил сервис по регистрации бизнесаУРАЛСИБ совместно с платежной системой «Мир» и AliExpress проводят акциюБанк УРАЛСИБ вошел в ТОП-20 банков на рынке потребительского кредитования
#Новости#Надежда Валитова#Технологии
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48