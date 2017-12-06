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Posted 6 декабря 2017, 05:10

Published 6 декабря 2017, 05:10

Modified 17 октября 2022, 19:46

Updated 17 октября 2022, 19:46

Вадим Болтыров: в тренде компании, занимающиеся высокими технологиями

6 декабря 2017, 05:10
Директор «БКС Премьер» в Уфе рассказал о трендах на рынке ценных бумаг.

Нефтяные акции остаются надёжным инструментом на рынке ценных бумаг, но ситуация меняется в сторону компаний, занимающихся высокими технологиями, такое мнение высказал директор инвестиционного банка и офиса компании «БКС Премьер» в Уфе Вадим Болтыров, в ходе Медиаланча в редакция агентства «Медиакорсеть».

- В приоритет выходят компании, которые занимаются высокими технологиями, здравоохранением и биотехнологиями. Эти компании в перспективе 3-5 лет кардинально поменяют структуру экономики, - предположил Болтыров, - Уже сейчас мы видим, что капитализация Apple выше, чем капитализация нефтяных компаний, которые входят в десятку крупнейших.

По мнению господина Болтырова, это происходит потому, что меняется структура потребления и все крупные корпорации вкладываются в возобновляемые энергетические ресурсы.

- Одна из наших рекомендаций, которую вы можете видеть на сайте bcs-express.ru, это акции компании, которая делает лопасти для ветряных мельниц, - привёл пример Вадим Болтыров.

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