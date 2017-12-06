В Уфе подъемный кран накренился и уперся в строящийся дом

- Еще 2 декабря здесь производился демонтаж башенного крана, и в момент проведения его планового технического обслуживания, для того чтобы исключить риск свободного перемещения оборудования из-за шквалистого ветра, он был прикреплен тросами к бетонным конструкциям здания. По словам собственника крана, в течение двух дней планируется вернуть его в исходное положение, - пояснила представитель Службы спасения 112 Яна Калинина.