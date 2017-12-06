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В Уфе подъемный кран накренился и уперся в строящийся дом

6 декабря 2017, 17:35
ЧП произошло на улице Тихорецкой в Октябрьском районе Уфы.

Сегодня, 6 декабря, примерно в 16.00, произошло ЧП на стройплощадке по улице Тихорецкой в Уфе. Об этом сообщили в Службе спасения 112 Уфы. По данным спасателей, подъемный кран накренился и уперся в строящийся дом. На место происшествия выезжал заместитель начальника Управления гражданской защиты по Октябрьскому району.

Как оказалось, кран накренился не случайно, данную меру применили специально.

- Еще 2 декабря здесь производился демонтаж башенного крана, и в момент проведения его планового технического обслуживания, для того чтобы исключить риск свободного перемещения оборудования из-за шквалистого ветра, он был прикреплен тросами к бетонным конструкциям здания. По словам собственника крана, в течение двух дней планируется вернуть его в исходное положение, - пояснила представитель Службы спасения 112 Яна Калинина.

По словам спасателей, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

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#Новости#Служба спасения#Татьяна Майорова,#Происшествия
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