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«Башавтотранс» выставил на торги здание Северного автовокзала в Уфе

6 декабря 2017, 15:09
За здание общей площадью 5,3 тыс. кв. м. предприятие планирует получить 83,18 млн руб.

Крупнейший перевозчик республики – ГУП «Башавтотранс» выставил на торги здание Северного автовокзала Уфы, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Торги назначены на 15 января. Здание общей площадью 5,3 тыс. кв. м. планируют продать как минимум за 83,18 млн руб. В состав лота включено здание автовокзала, две платформы, эстакада, подпорная стенка, ограждение и замощение площадью 7,7 тыс. кв. м.

Напомним, что ранее вице-премьер республики Евгений Гурьев заявил о том, что правительство республики обсуждает возможность приватизации «Башавтотранса», а также составлен план продажи части его активов в рамках антикризисной программы.

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