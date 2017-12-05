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Вконтакте отметили лучших участников Start Fellows

5 декабря 2017, 10:42
Социальная сеть заплатила победителям программы 2,5 миллиона рублей.

Стали известны победители Start Fellows – инициативы соцсети Вконтакте по поддержке технологического предпринимательства. Призовой фонд составил 2,5 миллиона рублей. Победители получили по 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей ушло на рекламу Вконтакте и 100 тысяч рублей на услуги компании-партнера конкурса Selectel. Приз для занявших второе место составил 100 тысяч рублей на продвижение и 50 тысяч рублей на услуги Selectel.

Всего было подано 327 заявки проектов из них первичный отбор прошли 67.

Главная задача программы Start Fellows заключалась в помощи сервисам и компаниям, использующим потенциал социальной сети и делающим свой продукт удобнее и полезнее для пользователей. К примеру, одним из главных призеров стал iBurattino – сервис, который помогает магазинам автоматически переносить товары в сообщество социальной сети и каждый день проверяет изменения, внося необходимые обновления. Также первый приз получил сервис Handsales, который собирает в одном месте и помогает найти или продать товары ручной работы, которые размещены в сообществах.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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