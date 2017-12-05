Вконтакте отметили лучших участников Start Fellows

Главная задача программы Start Fellows заключалась в помощи сервисам и компаниям, использующим потенциал социальной сети и делающим свой продукт удобнее и полезнее для пользователей. К примеру, одним из главных призеров стал iBurattino – сервис, который помогает магазинам автоматически переносить товары в сообщество социальной сети и каждый день проверяет изменения, внося необходимые обновления. Также первый приз получил сервис Handsales, который собирает в одном месте и помогает найти или продать товары ручной работы, которые размещены в сообществах.