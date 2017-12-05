mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Михаил Бабич: Объединение Татарстана и Башкирии – это фантазии

5 декабря 2017, 10:22
Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич прокомментировал идею объединения двух регионов.

Вчера, 4 декабря, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич встретился в Нижнем Новгороде с главными редакторами СМИ округа. На встрече задавался вопрос и о слиянии двух регионов, Татарстана и Башкирии, сообщает Inkazan.

- Я так понял, такое поручение дал мне один из telegram-блогеров. Поэтому будем считать, что это его фантазии,- сказал Михаил Бабич.

Хотя, по мнению полпреда, в ситуациях, когда регионы объединяли, был достигнут положительный эффект.

- Целый ряд регионов прошли через укрупнение. Практика показала, что положительный эффект получен: и бюджетный, и социальный. Те риски, о которых говорилось, не нашли под собой основания, - сказал он.

При этом Михаил Бабич не видит оснований для объединения Башкирии и Татарстана.

- Зачем объединять два крупных многонациональных региона. Для чего? - сказал он. - Так точно вопрос ставить не нужно. Всегда любое укрупнение происходит по принципу присоединения слабого к сильному. Когда же речь идет про два крупных мощных региона, в этом никакого смысла нет.

Материалы по теме
Ранэль Зинатуллин станет постпредом Татарстана в БашкирииНа границе Башкирии и Татарстана изменится схема движенияПочему Татарстан теряет стабильность - СМИ
#Новости#Власть без цензуры#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48