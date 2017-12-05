Михаил Бабич: Объединение Татарстана и Башкирии – это фантазии

- Зачем объединять два крупных многонациональных региона. Для чего? - сказал он. - Так точно вопрос ставить не нужно. Всегда любое укрупнение происходит по принципу присоединения слабого к сильному. Когда же речь идет про два крупных мощных региона, в этом никакого смысла нет.