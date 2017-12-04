В Уфе появился новый сказочный арт-объект

Сегодня, 4 декабря, в соцсетях появилась фотография нового арт-объекта, появившегося перед входом в Lifestyle-центр «Башкирия». На сей раз свое место под солнцем заняла весьма колоритная Баба-яга, в вальяжной позе расположившаяся на скамейке. Судя по пустующему рядом со сказочным персонажем месту предполагается, что рядом с ней можно будет фотографироваться, чем уже не преминули воспользоваться посетители торгового комплекса.
На сайте городской администрации более подробной информации о новом столичном арт-объекте пока не появилось. Но пользователи соцсетей в подавляющем своем большинстве оценили новое изваяние положительно, отметив, что Баба-Яга выглядит вполне правдоподобно и выгодно отличается от прежних городских арт-объектов, часть из которых шокировала аудиторию непропорциональным размером голов или неожиданным шоколадным цветом.
Тем временем арт-объектов в Уфе появляется все больше. Так, только в парке имени Якутова их насчитывается уже 12 штук.