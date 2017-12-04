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В Уфе построят новую поликлинику

4 декабря 2017, 10:50
Скоро должен быть готов проект здания.

Администрация Уфы приняла решение о составлении дорожной карты на подготовку к строительству новой поликлинике в уфимском микрорайоне Затон. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как сообщили представители городской администрации, сейчас готовится проект здания, в котором предусмотрены взрослая и детская поликлиники. В будущей дорожной карте все эти мероприятия будут отражены с указанием точных сроков их исполнения.

Точное место строительства поликлиники пока не определено. Наиболее вероятным местом расположения медучреждения станет, скорее всего, улица Ахметова, хотя окончательное решение пока не принято.

- Проект очень важен для микрорайона, потому что Затон активно растет и застраивается, — пояснили в мэрии.

Отмечается, что поликлиника будет также обслуживать и жителей Уфимского района.

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