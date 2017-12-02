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Под Уфой в легковушку врезался заснувший водитель на "ВАЗ-2115"

2 декабря 2017, 15:16
В ДТП никто не пострадал.

1 декабря в деревне Дорогино Уфимского района произошла встречная авария, сообщил «Дорожный патруль» в социальной сети.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2115» ехал по улице Промышленной, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Mazda». У иномарки отлетели колеса, у отечественной легковушки колесо впечаталось в кузов.

Водитель иномарки утверждает, что ВАЗ постепенно выезжал на встречную полосу по ходу своего движения. А вот другой водитель утверждает, что не помнит как все произошло, поскольку, вероятно, уснул за рулем.

В ДТП никто не пострадал.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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