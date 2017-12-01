Расширению дороги у Центрального рынка в Уфе помешал коммерческий интерес

- Мы, жильцы дома, возмущены тем, что когда мы сами многократно обращались в правоохранительные органы с жалобой на незаконную прокладку кабелей через наш дом, незаконно установленный электрический шкаф и опоры на фасаде нашего дома, но в ответ получали одни отписки. В киосках и возле них, прямо на асфальте, идет торговля продуктами без соблюдения санитарных норм, все проверяющие органы закрывают на это глаза. А стоило обратиться за защитой коммерсантам, которых якобы обидели, отключив электричество, так сразу же было заведено уголовное дело! – выразила свое негодование Надежда Николаевна в разговоре с корреспондентом Медиакорсети. – Почему нас, жильцов, никто не слышит? Ведь эти киоски, оставшиеся еще с советских времен, портят весь вид в центре города! Возле них постоянно собираются бомжи, на скамейках спят пьяницы, справляют прямо там же нужду.