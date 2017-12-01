Что подарить коллегам, друзьям и родным на Новый год

Posted 1 декабря 2017, 06:51
Published 1 декабря 2017, 06:51
Modified 25 декабря 2024, 05:38
Updated 25 декабря 2024, 05:38
Изначально традиция даров имела ритуальное значение. Это было посвящение божествам и духам с целью выразить им почтение или попросить блага для своего рода. Также в праздничные и священные дни (астрологические даты, урожай, рождение ребенка, свадьба) люди обменивались символическими предметами в знак симпатии и пожелания благополучия.
Со временем отношение к подаркам изменилось. Сейчас подарки приобрели характер не только приятного сюрприза для близкого человека, но и стали знаком корпоративной лояльности. Снабженный логотипом подарок выполняет также рекламную функцию, напоминая деловым партнерам о вашей компании.
И все-таки при всей суете ХХI века при выборе подарков наши современники стараются ощутить собственную духовную целостность и внутреннее счастье, которые должны преумножаться в праздник, проводимый в кругу друзей и близких.
При выборе подарков директор сувенирной компании «Ядкарь» Гульшат Ахметдинова выделила несколько основных моментов.
При выборе подарков коллегам по бизнесу нередко отдаются предпочтения различным наградам. Их вручение на новогоднем корпоративе может стать элементом праздничного шоу. Подарки и сувениры, украшенные корпоративным логотипом или выполненные с использованием корпоративных цветов, будут особенно приятны. Логотипы могут быть нанесены не только на кубки или медали.
Роль награды вполне могут выполнить наручные и настенные часы, почетные грамоты, стелы, кубки с фирменной символикой. Такими приятными сюрпризами, вручение которых сопровождается теплыми поздравлениями или пожеланиями, люди будут гордиться, рассказывать о них своим близким.
Наградная продукция, украшенная семейными символами, может также стать и ярким элементом домашнего празднования Нового года. Это могут быть фоторамки, кружки или теплые пледы с памятными фотографиями и надписями или любимыми изображениями. Все зависит от фантазии!
Прекрасным подарком коллегам станут ежедневники, ручки, флэшки, визитницы, фоторамки и другие предметы, являющиеся неотъемлемой частью деловой жизни современного человека. Можно выбрать электронику и подходящие канцелярские принадлежности по отдельности или в наборах и украсить их своим логотипом. После праздника они займут свое место на столах в офисе и будут дарить их новым владельцам приятные воспоминания долгое время.
Если речь заходит о подарке для женщины, довольно часто выбор падает на посуду. Преподнести вашим знакомым дамам (и не только им!) можно чайные кружки. Гарантированный восторг у любой хозяйки вызовет комплект посуды в форме елочек или бокалы в форме бриллиантов, в которых напитки приобретут особый оттенок и аромат. Вариантов посуды для подарка существует множество!
Отдельно стоит остановиться на подарках в виде мягкого и теплого текстиля. Варежки, носочки, полотенца, скатерти, покрывала и прочие текстильные изделия, украшенные новогодними узорами, передадут тепло вашего сердца вашим близким в студеную зимнюю пору и сохранят память об общем празднике.
Свечи любых форм, цветов с различными ароматами давно заручились репутацией практически идеальных новогодних подарков. Выполненные в форме елочных шишек, украшений, собачек, как символов наступающего года, и иных забавных фигурок, они займут законное место в доме или офисе и будут нести с собой свет, тепло и воспоминания о лучшем празднике в году. Такие предметы, если их украсить открытками и упаковками с корпоративным логотипом, сразу же станут достойными подарками не только сотрудникам компании, но и коллегам по бизнесу. Выбрать свечу подходящей формы и цвета можно в фирменном каталоге.
Прекрасным подарком могут стать полезные праздничные наборы. Канцелярские принадлежности, чайные и кофейные наборы с печеньем, вареньем или медом, изящные бокалы в комплекте с бутылками терпкого вина и душистыми специями для глинтвейна, теплые текстильные комплекты и многое другое поднимет настроение вашим гостям и коллегам и убедит всех в вашем добром к ним отношении.
Очень важно с максимальным вниманием подойти к выбору подарков для деловых партнеров, руководства и других особо важных персон. Таковыми могут стать хорошие часы (производства Московской часовой компании "Полет Классика"), солидные портфели, офисные аксессуары, предметы для досуга. Например, если подарить нефтянику набор элитных шахмат, оформленных в соответствующем стиле, можно быть уверенным, что он будет относиться к вам с особой симпатией. А для энергетиков, профессиональный праздник которых отмечается 22 декабря, прекрасным подарком могут стать фляжки с надписью «День энергетика». А сколько всего можно выбрать для финансиста, ученого, артиста!
ООО «Ядкарь»: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/1а офисы 137-138.
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