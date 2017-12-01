Что подарить коллегам, друзьям и родным на Новый год

Свечи любых форм, цветов с различными ароматами давно заручились репутацией практически идеальных новогодних подарков. Выполненные в форме елочных шишек, украшений, собачек, как символов наступающего года, и иных забавных фигурок, они займут законное место в доме или офисе и будут нести с собой свет, тепло и воспоминания о лучшем празднике в году. Такие предметы, если их украсить открытками и упаковками с корпоративным логотипом, сразу же станут достойными подарками не только сотрудникам компании, но и коллегам по бизнесу. Выбрать свечу подходящей формы и цвета можно в фирменном каталоге.