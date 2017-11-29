В Минздраве Башкирии рассказали, почему понадобился спонсор для горбольницы

- Мы являемся участниками волонтерской команды «Радуга», нас семь человек, в свободное от основной работы время мы помогаем ухаживать за больными детьми в других больницах и, в частности, в больнице №22, - рассказала волонтер Анастасия Афанасьева. – Небольшая путаница возникла из-за того, что Артур Хазигалеев не совсем точно сформулировал в своем сообщении фразу насчет того, что к нему обратились медсестры, работающие в 22-ой больнице. Он имел в виду конкретно нас, волонтеров. Дело в том, что лично я, например, являюсь медсестрой больницы №13, а после работы езжу в другие стационары. Малюток в 22-ой больнице я увидела впервые несколько лет назад, еще будучи на практике во время учебы в медколледже, эти детки-отказники оставили глубокий след в моей душе на всю жизнь. Так что я по возможности стала помогать им вместе со своими друзьями-волонтерами.