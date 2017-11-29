В Минздраве Башкирии рассказали, почему понадобился спонсор для горбольницы

Posted 29 ноября 2017, 08:11
Published 29 ноября 2017, 08:11
Modified 17 октября 2022, 19:42
Updated 17 октября 2022, 19:42
Стало известно, почему группа волонтеров обратилась к депутату горсовета и известному предпринимателю Артуру Хазигалееву с просьбой помочь приобрести аппарат для подсветки вен для уфимской городской больницы №22.
Напомним, Артур Хазигалеев опубликовал на своих страницах в соцсетях отчет о приеме избирателей, в котором рассказал, что одними из обратившихся к нему посетителей оказались волонтеры, работающие в городской больнице №22. По словам депутата, волонтеры попросили оказать содействие в приобретении медицинского аппарата, необходимого для лечения младенцев.
- У государства нет возможности его приобрести, а аппарат нужен, особенно детям. Медсестры, которые работают в больнице, обращаются к предпринимателям города за помощью. Причем делают это на общественных началах, не в рабочее время, - написал Артур Хазигалеев в соцсети.
Данное сообщение вызвало немалый резонанс. Многие комментаторы задались вопросом: почему столь необходимый аппарат, который сравнительно недорого стоит – около 270 тысяч рублей, не может быть приобретен за счет государства и средства на него вынуждены собирать медсестры?
Ответы на эти вопросы дали в минздраве республики. Медиакорсети также удалось связаться с волонтерами, обратившимися к депутату за помощью.
- Мы являемся участниками волонтерской команды «Радуга», нас семь человек, в свободное от основной работы время мы помогаем ухаживать за больными детьми в других больницах и, в частности, в больнице №22, - рассказала волонтер Анастасия Афанасьева. – Небольшая путаница возникла из-за того, что Артур Хазигалеев не совсем точно сформулировал в своем сообщении фразу насчет того, что к нему обратились медсестры, работающие в 22-ой больнице. Он имел в виду конкретно нас, волонтеров. Дело в том, что лично я, например, являюсь медсестрой больницы №13, а после работы езжу в другие стационары. Малюток в 22-ой больнице я увидела впервые несколько лет назад, еще будучи на практике во время учебы в медколледже, эти детки-отказники оставили глубокий след в моей душе на всю жизнь. Так что я по возможности стала помогать им вместе со своими друзьями-волонтерами.
По словам Анастасии, в этот раз они с друзьями решили обратиться к депутату за помощью, потому что на практике видели: есть реальная необходимость в данном аппарате для визуализации вен, позволяющем диагностировать и контролировать правильность введения иглы в вену малышу. Но по какой-то причине аппарат оказался не включен в специальный перечень медтехники, которая может быть приобретена через госзакупки за счет госбюджета.
Данную информацию также подтвердил Медиакорсети заместитель министра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов. При этом он не уточнил, каковы перспективы включения данного медицинского аппарата в стандарт оснащения педиатрических отделений, утвержденный минздравом РФ. Данный вопрос находится в компетенции федерального ведомства.
По словам Анастасии Афанасьевой, депутат Артур Хазигалеев внимательно выслушал волонтеров и согласился выделить часть средств, необходимых для приобретения данного аппарата для больницы. К чести депутата, об этой важной подробности он в своем сообщении в соцсетях умолчал, не став «пиариться» на данном событии.
Как стало известно Медиакорсети, после того, как сообщение в СМИ приобрело широкий резонанс, волонтеров пригласили на встречу в минздрав республики и поблагодарили за их бескорыстные усилия, прилагаемые в помощь больным.
Кстати, полная сумма, необходимая для приобретения аппарата для подсветки вен грудным детям, еще не собрана. Пока волонтерам удалось найти 102 тысячи рублей, а для покупки аппарата нужно 270 тысяч рублей.
Те, кто хочет помочь в приобретении средств на аппарат для визуализации вен для педиатрического отделения больницы №22 города Уфы, могут перечислить средства на карту Анастасии Афанасьевой 2202 2002 1691 3549.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.