Контракт на два миллиарда: Как в Уфе строят здание Верховного суда Башкирии

Строительство 11-этажного здания общей площадью 31528,80 кв м началось в 2014 году. Из федерального бюджета поступило 900 миллионов рублей. Часть этих денег, а именно 30% от всей суммы контракта (более 632 млн руб), была перечислена в виде аванса на счет генподрядчика ЗАО «ФСК Макрострой» в ОПМ-банк. Но в июне 2015 года Центробанк отозвал лицензию у ОПМ-банка, позже банк обанкротился, и деньги, предназначенные на строительство здания суда в Уфе, «зависли». Требования Верховного суда Башкирии в сумме 632 133 570 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОПМ-Банка.