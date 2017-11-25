Тур официального кубка чемпионата мира: спорт должен быть доступен всем!

Posted 25 ноября 2017, 16:22
Published 25 ноября 2017, 16:22
Modified 17 октября 2022, 19:43
Updated 17 октября 2022, 19:43
Официальный Кубок отправился в самое продолжительное в истории этого проекта путешествие по стране-хозяйке мирового футбольного первенства. За это время трофей уже увидели и еще увидят в 16 городах нашей страны – от Красноярска до Сочи. Затем ему предстоит марш-бросок по более чем 50 странам на шести континентах. Ну а третья, заключительная часть этого масштабного турне охватит еще девять городов России – с мая будущего года и до начала чемпионата мира по футболу. Возможность увидеть своими глазами легендарный трофей и почувствовать свою сопричастность к главному футбольному турниру четырехлетия будет примерно у каждого третьего россиянина.
Одна из целей Тура кубка чемпионата мира по футболу с Coca-Cola – привлечь внимание к важности развития юношеского футбола, а также идее доступности футбола для всех, вне зависимости от пола, социального статуса, физических и интеллектуальных возможностей. Именно поэтому в каждом городе, куда Система Coca-Cola в России привозит официальный кубок, он посещает спортивные и общеобразовательные школы, университеты, детские дома, интернаты и другие социальные учреждения. К моменту завершения первой части Тура официального кубка состоится более 20 таких мероприятий, в которых примут участие более десятка тысяч человек.
«ЭТО ЗАПОМНИТСЯ НАМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
Одними из первых с официальным кубком сфотографировались воспитанники детского дома № 1 в Красноярске.
К примеру, в Красноярске, который стал первым городом Тура официального кубка после московского старта, трофей побывал на открытии спортивного комплекса на территории детского дома № 1. Его воспитанники являются игроками футбольного клуба «Тотем» – двукратного чемпиона мира среди команд детских домов и школ-интернатов. «Тотем» уже не первый раз участвует в мероприятиях, посвященных чемпионату мира по футболу. В частности, игроки команды минувшим летом из президентской ложи следили за матчем открытия Кубка Конфедераций вместе с Президентом России Владимиром Путиным.
Учащиеся уфимской коррекционной школы-интерната № 13 также приняли у себя официальный кубок. «Для нас большая честь и радость, что мы стали одними из немногих счастливчиков, принявших участие в этом уникальном событии, которое запомнится нам на всю жизнь», – делились своими впечатлениями в школе. К слову, это единственное учреждение в Республике Башкортостан, где уже в течение 35 лет обучаются и воспитываются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Символичным было и появление официального кубка на открытии турнира «Каждый Ребенок Достоин Пьедестала» в Волгограде и на первенстве для воспитанников домов-интернатов в Челябинске.
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПАРКИ
Первый в России инклюзивный парк с футбольным полем открыт в Саранске.
Молодым игрокам в регионах, вдохновленным после встречи с самым желанным футбольным трофеем, необходима обновленная инфраструктура, которая позволит заниматься футболом в течение всего года. Нужны новые поля, которые будут бесплатны для пользования и доступны для всех желающих, вне зависимости от физических, ментальных и сенсорных особенностей. Система Coca-Cola в России вместе с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке местных администраций городов решают эту задачу с помощью строительства инклюзивных игровых парков с футбольным полем. 7 октября такой инклюзивный парк в России открылся в Саранске. Игровой парк площадью более 1600 кв.м включает в себя просторные площадки с игровыми и спортивными зонами и современное футбольное поле с искусственным всесезонным покрытием. Задача такого парка – дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе со своими сверстниками, поэтому во всех его зонах есть оборудование, приспособленное для людей с нарушениями развития. Подобные игровые парки будут открыты и в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Кроме того, они станут долгосрочным наследием Coca-Cola как Официального партнера FIFA после окончания чемпионата.
ЮНИФАЙД-ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ
В городах маршрута Тура официального кубка, которые примут матчи чемпионата мира по футболу-2018, Система Coca-Cola в России организует футбольные юнифайд-матчи. Для игры в одной команде объединяются люди с особенностями развития и без. В таких матчах проигравших не бывает. Их цель – привлечь дополнительное внимание к важности формирования в России инклюзивного общества через спорт. Всего с начала Тура официального кубка прошло 4 таких матча – в Саранске, Калининграде, Волгограде и Сочи. В командах вместе с детьми с особыми потребностями играли представители региональных и городских администраций, FIFA, Системы Coca-Cola в России, а также известные спортсмены. В следующем году Coca-Cola продолжит знакомить жителей России с пока новой для них разновидностью футбола – юнифайд-матчи пройдут и в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу.