Тур официального кубка чемпионата мира: спорт должен быть доступен всем!

Молодым игрокам в регионах, вдохновленным после встречи с самым желанным футбольным трофеем, необходима обновленная инфраструктура, которая позволит заниматься футболом в течение всего года. Нужны новые поля, которые будут бесплатны для пользования и доступны для всех желающих, вне зависимости от физических, ментальных и сенсорных особенностей. Система Coca-Cola в России вместе с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке местных администраций городов решают эту задачу с помощью строительства инклюзивных игровых парков с футбольным полем. 7 октября такой инклюзивный парк в России открылся в Саранске. Игровой парк площадью более 1600 кв.м включает в себя просторные площадки с игровыми и спортивными зонами и современное футбольное поле с искусственным всесезонным покрытием. Задача такого парка – дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе со своими сверстниками, поэтому во всех его зонах есть оборудование, приспособленное для людей с нарушениями развития. Подобные игровые парки будут открыты и в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Кроме того, они станут долгосрочным наследием Coca-Cola как Официального партнера FIFA после окончания чемпионата.