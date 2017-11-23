Почему жилье бизнес-класса стало доступнее

Posted 23 ноября 2017, 06:52
Published 23 ноября 2017, 06:52
Modified 17 октября 2022, 19:38
Updated 17 октября 2022, 19:38
Это высококачественное жилье, которое рассчитано на людей, ценящих высокий уровень комфорта и безопасности. Такие дома всегда строятся по индивидуальному проекту из керамического кирпича или по монолитной технологии. Высота потолков в квартирах достигает трех метров и выше. Кроме того, у таких новостроек всегда есть охраняемая и благоустроенная придомовая территория с консьержем. Обязательным требованием к проектам бизнес-класса является парковка с большим количеством машиномест. Располагаются такие дома, как правило, в престижных районах города.
В последнее время возможностей купить жилье в доме бизнес-класса появляется все больше. Во-первых, банки существенно снизили ставки по ипотечным кредитам. Так, сегодня оформить ипотеку на жилье в новостройках бизнес-класса по программе Сбербанка можно по выгодной ставке – от 7,4% годовых, тогда как еще несколько лет назад это казалось просто мечтой. Во-вторых, застройщики сегодня понимают желания своих клиентов и стараются предоставить им максимально выгодные программы покупки жилья. Например, известный республиканский застройщик – Группа Компаний «Госстрой» – предлагает будущим новоселам ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку и программу «трейд-ин», позволяющую обменять вторичное жилье на новую квартиру бизнес-класса. Кстати, жилье бизнес-класса в ГК «Госстрой» можно купить всего от 2,2 млн рублей.
Ярким примером этого сегмента рынка недвижимости в Уфе является жилой комплекс «Эрмитаж», который расположился в одном из наиболее популярных и благоустроенных районов – на Горсовете. Это географический центр города, а значит, вся необходимая инфраструктура здесь под рукой: лучшие школы и детские сады, магазины, поликлиники, отделения банков, остановки общественного транспорта. Рядом – любимый уфимцами парк им. М. Гафури, популярный кинотеатр и госцирк.
Жилой комплекс получил свое название за цветовую гамму, схожую с оформлением одного из крупнейших музеев мира в Санкт-Петербурге. Комфортная и уютная атмосфера начинается еще с парадной, отделка которой выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Здесь вас всегда встретят с улыбкой и пожелают хорошего вечера, что особенно важно после напряженного трудового дня.
Бесшумные скоростные лифты, помещения в просторных холлах для хранения спортивного инвентаря и колясок, потолки высотой до 3 м, белая отделка квартир, комфортабельный паркинг, круглосуточная охрана и благоустроенная придомовая территория с современными безопасными детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями – все эти преимущества настоящего бизнес-класса позволят новоселам сполна наслаждаться проживанием в доме. В ЖК «Эрмитаж. Горсовет» вы сможете не только выбрать себе квартиру, но и благодаря удобным планировкам адаптировать ее под свой образ жизни.
«Эрмитаж Горсовет» создан для людей, ценящих комфортные условия жизни и благополучие своей семьи. Комплекс расположен в окружении городских лесов. Застройщик выбрал это место, потому что здесь тихая и уютная атмосфера. Густая зелень, бескрайний горизонт и открывающиеся из панорамных окон великолепные виды – каждый день природа здесь будет играть для вас новыми красками.
Строительство первой очереди ЖК «Эрмитаж. Горсовет» завершится уже в декабре. Оценить финальную стадию готовности дома будущим новоселам посчастливилось в минувшую субботу. Участники экскурсии, организованной застройщиком в формате «народный контроль», смогли не только побывать в своих квартирах и убедиться в высоком качестве строительства и удобстве планировок, но и получить ответы на все возникшие вопросы, касающиеся заселения.
Конечно, будут! В преддверии праздников застройщик объявил об уникальной акции: каждый купивший трехкомнатную квартиру в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» получает в подарок собственное место в комфортабельном и благоустроенном паркинге.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.