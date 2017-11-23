Почему жилье бизнес-класса стало доступнее

В последнее время возможностей купить жилье в доме бизнес-класса появляется все больше. Во-первых, банки существенно снизили ставки по ипотечным кредитам. Так, сегодня оформить ипотеку на жилье в новостройках бизнес-класса по программе Сбербанка можно по выгодной ставке – от 7,4% годовых, тогда как еще несколько лет назад это казалось просто мечтой. Во-вторых, застройщики сегодня понимают желания своих клиентов и стараются предоставить им максимально выгодные программы покупки жилья. Например, известный республиканский застройщик – Группа Компаний «Госстрой» – предлагает будущим новоселам ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку и программу «трейд-ин», позволяющую обменять вторичное жилье на новую квартиру бизнес-класса. Кстати, жилье бизнес-класса в ГК «Госстрой» можно купить всего от 2,2 млн рублей.