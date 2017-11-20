В Башкирии пристав ударил журналиста электрошокером: подробности

В этой ситуации с вашим коллегой была проведена работа – пресс-секретарем. Ему объяснили, что идет процедура принудительного исполнения, и взыскатель, тот, который находится там на месте – против того, чтобы производилась съемка. По месту совершения исполнительных действий ему было рекомендовано покинуть его, это в целях не только его безопасности, но и в целях обеспечения порядка при совершении исполнительных действий. С ним вели долго переговоры, ни на какие уговоры ваш коллега (Гадель Ишмуратов – прим.) не пошел. Соответственно, судебный пристав-исполнитель законно принял меры по удалению данного лица с места совершения исполнительных действий. Надо сказать заранее, что были не только какие-то действия со стороны наших сотрудников, но и он тоже применил определенное физическое воздействие на наших сотрудников. Мы не стали об этом сильно распространяться. И аккуратно, по-деловому удалили его с места совершения исполнительных действий.