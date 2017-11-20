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Posted 20 ноября 2017, 12:35

Published 20 ноября 2017, 12:35

Modified 17 октября 2022, 19:37

Updated 17 октября 2022, 19:37

Глава Башкирии: Рабочая специальность – это хорошо во всех смыслах

20 ноября 2017, 12:35
Рустэм Хамитов на своем примере доказал подрастающему поколению рабочих, как из простого рабочего можно дорасти до главы региона.

Сегодня, 20 ноября, в Уфе, в Доме Республики, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился со студентами профессиональных колледжей, ставшими победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов профмастерства. Вместе с ними на встречу приехали также их наставники и преподаватели.

Героем дня стал студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, занявший третье место на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2017, парень попал в тройку лучших молодых камнетесов мира. Есть повод гордиться собой также у студента Буздякского сельскохозяйственного колледжа Наиля Мухаметянова, занявшего первое место в состязаниях по пахоте в рамках VI Открытого чемпионата России по пахоте и других студентов.

Рустэм Хамитов поприветствовал подрастающее поколение рабочих и поздравил их с победой.

- Очень приятно, что Рафаэль у нас стал звездой мирового масштаба – занял, я бы сказал, выиграл третье место на чемпионате мира. Третье место – это только начало. Надеюсь, что Вы, Рафаэль, будете и чемпионом, - сказал он герою дня. - Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Это тоже огромное достижение. То, что вы победили, друзья, показали такие замечательные результаты, просто вызывает очень большое уважение. Анастасия Филимонова и Артур Алекберов здорово поработали в этой части.

Глава республики припомнил, что в одно время с подготовкой рабочих рук, профессионалов в стране было совсем плохо, потому что никому не интересны были рабочие специальности. Но сегодня, по его мнению, интерес оживает, в том числе и благодаря юным чемпионам рабочих профессий.

- Нарастает убеждение в том, что рабочая специальность – это на самом деле хорошо во всех смыслах. Можно не только заработать, но и сделать хорошую трудовую карьеру, расти профессионально, пользоваться почетом, уважением и т.д, - уверенно сообщил Рустэм Хамитов и ударился в воспоминания.

- Свою рабочую деятельность я начинал в Уфимском моторостроительном производственном объединении. Был мастером участка. У нас на участке было порядка 60 человек. Это было уже давно, но я вспоминаю, каким огромным уважением пользовались слесари-сборщики 6 разряда. Не говорю о том, что они зарплату получали в четыре раза больше, чем я. Это были солидные, уважаемые люди, с чувством ответственности за то, что делали такую большую работу – собирали двигатели и арматуру к ним. Система управления двигателями – очень сложная, капризная. И все это, собранное их руками, летало и работало, - с гордостью поделился приятными воспоминаниями глава республики.

По его мнению, необходимо, чтобы нынешние юные чемпионы чаще выступали, рассказывали о себе, заражали своим примером сверстников.

- Можно вырастить одного чемпиона и, как говорится, пожинать на этом лавры. А нам нужно, чтобы работала огромная, большая система, чтобы воспроизводила замечательных, талантливых людей, чтобы работа в наших колледжах, училищах была престижной, чтобы ребята, девочки туда шли и чтобы всё это воспринималось естественно и нормально, - поделился большими планами Рустэм Хамитов.

Более подробно поговорил он и об обучении подростков-инвалидов, посоветовав главам муниципалитетов озаботиться из трудоустройством.

Удивил аудиторию директор Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Лундеж Баймуратов, который поведал любопытные нюансы подготовки конкурсантов в его колледже.

– Побеждать нам помогают и стажировки в Европе, где ребята осваивают новые технологии, – сказал он. – В планах съездить на тренировки в Азию, где скорость выполнения работ очень высока.

Глава республики поддержал работу, проводимую колледжем, отметив, что республика окажет необходимое содействие в этой деятельности.

– Надо поощрять колледжи, которые готовят чемпионов, – заявил руководитель региона. – Поощрять «рублем», оборудованием, расширением площадей. Там, где хорошо трудятся преподаватели, хорошо учатся дети, нужно обязательно продолжать создавать необходимые условия.

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