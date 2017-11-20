Глава Башкирии: Рабочая специальность – это хорошо во всех смыслах

- Свою рабочую деятельность я начинал в Уфимском моторостроительном производственном объединении. Был мастером участка. У нас на участке было порядка 60 человек. Это было уже давно, но я вспоминаю, каким огромным уважением пользовались слесари-сборщики 6 разряда. Не говорю о том, что они зарплату получали в четыре раза больше, чем я. Это были солидные, уважаемые люди, с чувством ответственности за то, что делали такую большую работу – собирали двигатели и арматуру к ним. Система управления двигателями – очень сложная, капризная. И все это, собранное их руками, летало и работало, - с гордостью поделился приятными воспоминаниями глава республики.