mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября 2017, 07:11

Published 17 ноября 2017, 07:11

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

Стартовал новый сезон проекта «Поколение М»

17 ноября 2017, 07:11
Новый сезон общероссийского проекта «Поколение М» анонсировала компания МТС.

Ребята со всей страны могут загружать свои работы и проявлять свои таланты в разных творческих направлениях.

Новый творческий сезон запускает сразу 12 конкурсов по самым разным видам искусства и открывает невероятные возможности для участников со всех уголков России. Одна из новинок этого сезона «Поколение М» - конкурс пейзажных работ «Времена года» для детей 11-18 лет. Он проводится при поддержке издательства «ЭКСМО», а победители конкурса станут иллюстраторами серии книг русских классиков: Пушкина, Тютчева, Фета и других. Новые конкурсы появились для любителей робототехники и исполнителей этнической музыки.

Организаторы проекта доказали: неважно, где живет ребенок — чтобы проявить себя, ему нужен только доступ в интернет и желание развиваться. Дети из Башкирии не раз выигрывали конкурсы в проекте и как победители выступали со звездами проекта "Голос" на одной сцене, проходили стажировку по фотографии в Москве, посещали мастер-класс и модный показ Даши Гаузер, получали много других творческих подарков для развития.

Все участники «Поколения М», подчеркивают в МТС, становятся частью большого благотворительного движения и своим творчеством помогают спасать жизни сверстников.

Напомним, все онлайн-активности участников «Поколения М» на официальных площадках проекта - сайте, группе «ВКонтакте», странице Instagram — компания МТС переводит в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на лечение тяжелобольных детей. Каждая загруженная работа, лайк или репост могут стать решающими в спасении жизни. Недаром девиз проекта: «Творить легко, помогать — еще легче!»

Итак, шанс развить свое творчество, заявить о таланте - есть и у ваших детей. Чтобы его не упустить - надо просто зайти на сайт pokolenie.mts.ru и найти в своей возрастной категории конкурсы. Творите - и удачи в новом сезоне!

#Рустэм Башкирцев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика