Стартовал новый сезон проекта «Поколение М»

Организаторы проекта доказали: неважно, где живет ребенок — чтобы проявить себя, ему нужен только доступ в интернет и желание развиваться. Дети из Башкирии не раз выигрывали конкурсы в проекте и как победители выступали со звездами проекта "Голос" на одной сцене, проходили стажировку по фотографии в Москве, посещали мастер-класс и модный показ Даши Гаузер, получали много других творческих подарков для развития.