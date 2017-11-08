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Posted 8 ноября 2017, 09:39

Published 8 ноября 2017, 09:39

Modified 17 октября 2022, 19:34

Updated 17 октября 2022, 19:34

В Башкирии пропала 14-летняя девушка

8 ноября 2017, 09:39
От Аллы Кадыровой нет вестей уже два дня.

6 ноября в Салавате пропала 14-летняя Алла Кадырова.

Девушка была одета в черную куртку, белый шарф-хомут и коричневые ботинки.

Рост Аллы 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы до плеч. Есть особая примета – прикрытый левый глаз с рождения.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении просьба обратиться по телефону:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа":+79177949484

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"

8-927-969-89-19

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#Происшествия#Новости
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