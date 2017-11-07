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Прогноз погоды на начало недели: в Башкирии ожидается мокрый снег, гололед

7 ноября 2017, 09:21
В отдельных районах похолодает до -10.

В Башкирии в ближайшие дни ожидается мокрый снег, гололед, следует из данных Башгидромета.

Сегодня, 7 ноября, в отдельных районах республики ожидается мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -1,+4°.

В среду, 8 ноября, местами небольшой мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении до -10°, днем -2,+3°.

В четверг, 9 ноября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении до -10°, днем -2,+3°.

#Новости#Мокрый снег#Башкирия#Погода#Гололед#Ольга Корзик#Общество
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