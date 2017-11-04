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Жители Башкирии, застрявшие в Бангкоке почти на сутки, летят в Уфу

4 ноября 2017, 17:46
Самолет авиакомпании «Икар» должен приземлиться в уфимском аэропорту в 19.25.

Пассажиры задержанного почти на сутки рейса Бангкок-Уфа успешно прошли регистрацию и летят домой, сообщает «Башинформ». Как следует из информации на официальном сайте уфимского аэропорта, самолет авиакомпании «Икар» должен приземлиться в 19.25.

Напомним, что самолет должен был вылететь еще вчера, 3 ноября, в 14.15 по местному времени. Но из-за неисправности воздушного судна рейс перенесли. Пассажиров разместили в отелях. Регистрацию люди прошли сегодня в 11.00.

Отметим, что в аэропорту Уфы вылета ожидают другие туристы. Вчера они должны были в 23,45 вылететь на Пхукет, но рейс перенесен на сегодня – на 21,25

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