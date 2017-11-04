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Испорченный отпуск: Жители Башкирии второй день не могут вылететь из Бангкока в Уфу

4 ноября 2017, 10:36
Туристы, которые планировали вылететь в Таиланд, также ожидают самолет в уфимском аэропорте.

Жители Башкирии, которые вчера должны были вернуться из Бангкока в Уфу, до сих пор не прилетели на родину. В сообщении аэропорта Уфы говорится, что самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс KAR-2432 по маршруту Банкок-Уфа, должен был приземлиться в уфимском аэропорту вчера в 21.30, но этого не произошло. В сообщении отмечается, что новое расчетное время прибытия - 18.10 сегодня, 4 ноября.

Предварительная версия задержки – неисправность воздушного судна.

В свою очередь, туристы, которые вчера планировали вылететь на Пхукет, также ждут своего рейса в аэропорту Уфы. Самолет должен был вылететь, 3 ноября, в 23.45, новое расчетное время – 4 ноября 20:05.

- Согласно закону, пассажирам положено горячее питание и гостиница. По всем вопросам можно напрямую обращаться к представителям авиакомпании по телефону: 8 (391) 200-80-70 с 11 до 20 часов по уфимскому времени, - отмечается в сообщении аэропорта.

#Новости#Ольга Корзик#Общество
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