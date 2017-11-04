Испорченный отпуск: Жители Башкирии второй день не могут вылететь из Бангкока в Уфу

Жители Башкирии, которые вчера должны были вернуться из Бангкока в Уфу, до сих пор не прилетели на родину. В сообщении аэропорта Уфы говорится, что самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс KAR-2432 по маршруту Банкок-Уфа, должен был приземлиться в уфимском аэропорту вчера в 21.30, но этого не произошло. В сообщении отмечается, что новое расчетное время прибытия - 18.10 сегодня, 4 ноября.