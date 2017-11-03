В Уфе наградили лучшую молодую семью по версии мэрии

По словам участников конкурса и жюри, новый формат нашел положительные отклики как в рядах участников конкурса, так и тех, кто наблюдал за его ходом. Все участники конкурса награждены сертификатами на приобретение бытовой и компьютерной техники. Дополнительные призы от Республиканского центра тестирования ГТО и Lifestyle Центра «Башкирия» были вручены семьям Салаватовых и Нуртдиновых.