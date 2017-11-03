mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе наградили лучшую молодую семью по версии мэрии

3 ноября 2017, 18:22
Все участники конкурса награждены сертификатами на приобретение бытовой и компьютерной техники.

Сегодня, 3 ноября, в администрации Уфы были вручены награды победителям и участникам нынешнего городского конкурса «Молодая семья». Самой лучшей семьей стали Юлиана и Ильмир Ганиевы с детьми. Представлявшие на конкурсе Орджоникидзевский район столицы Башкирии.

В торжественной церемонии награждения приняли участие глава столичного муниципалитета Ирек Ялалов, депутат Госдумы Инга Юмашева, главы администраций районов города, члены жюри и другие.

Как отметили участники церемонии, в этом году конкурс проходил в новом формате. В качестве заданий были приготовлены тематические квесты, включавшие выполнение нормативов ГТО, приготовление уникальных блюд, изготовление моделей одежды из вторсырья и т.д.

По словам участников конкурса и жюри, новый формат нашел положительные отклики как в рядах участников конкурса, так и тех, кто наблюдал за его ходом. Все участники конкурса награждены сертификатами на приобретение бытовой и компьютерной техники. Дополнительные призы от Республиканского центра тестирования ГТО и Lifestyle Центра «Башкирия» были вручены семьям Салаватовых и Нуртдиновых.

По итогам состязания честь столицы на республиканском этапе конкурса предстоит защищать семье Ганиевых.

Материалы по теме
В Уфе молодые семьи оделись в костюмы из вторсырья
#Новости#Конкурс#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48