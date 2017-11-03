В Башкирии провели разведку маршрута горного ультрамарафона ТрансУрал 2.0

Справка. ТрансУрал - первый и крупнейший в России международный многодневный горный ультрамарафон - это гонка, которая растягивается на четыре года. Каждый год участники за четыре дня пробегают живописный маршрут вдоль границы двух частей света - Европы и Азии. ТрансУрал проводится с 2014 года, за это время дистанцию длиной 430 км по самым живописным районам Урала: Южного (в 2014 году), Среднего (в 2015 году) и Северного (в 2016 году) - преодолели более 500 человек из 12 стран. В прошлом году первая четырехлетняя серия ультрамарафона ТрансУрал завершилась приполярным этапом в 2017 году. В рамках этой гонки прошел первый в истории забег на высшую точку Уральского хребта — гору Народная высотой 1895 метров. В 2018 году начнется новая четырехлетняя серия гонки.