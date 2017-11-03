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Башкирская этно-группа «Йатаган» выпустила дебютный альбом

3 ноября 2017, 17:51
Дебютный альбом башкирской этно-группы «Йатаган» под названием «Голос моей земли» представили в Уфе 3 ноября. В первой пластинке музыкантов 12 композиций.

Над альбомом велась работа два года: запись, сведение, перезаписи, мастеринг и т.д. В альбом вошли треки с башкирскими народными инструментами, которые восстанавливались и включались в работу коллективом музыкантов. Среди них – «Саптар Юрга», «Мелодия степи», «Алпамыша», «Кара Юрга», «Неркес», «Кахым Туря», «Казачий», «Махисаруар», «Мы были далеки…», «Ихбердин», «Ирендек» и «Голос моей земли».

- Альбом очень сильный, я уверен, что его оценят по всему миру, - отметил музыкальный продюсер Марат Файзуллин (он занимается продвижением альбома в Интернете). – Композиции группы уже доступны для скачивания в Google Play, релиз в iTunes ожидается 6 ноября. Кроме того, «Голос моей земли» будет размещен на 150 музыкальных площадках по всему миру.

«Йатаган» - квартет мульти-инструменталистов, выступающий в жанрах World music и Folk music, исполняющий популярную, башкирскую народную, а также авторскую музыку, исключительно на акустических инструментах. Ильдар Шакир – ятаган, думбыра, бишкыл, гитара. Расим Лугаманов – ударная сила и перкуссия, Аяз Нухов – кыл-кубыз, виолончель, морин-хуур. Гаяз Ялмурзин вокал и курай.

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