Башкирская этно-группа «Йатаган» выпустила дебютный альбом

- Альбом очень сильный, я уверен, что его оценят по всему миру, - отметил музыкальный продюсер Марат Файзуллин (он занимается продвижением альбома в Интернете). – Композиции группы уже доступны для скачивания в Google Play, релиз в iTunes ожидается 6 ноября. Кроме того, «Голос моей земли» будет размещен на 150 музыкальных площадках по всему миру.