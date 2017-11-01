Жители Уфы жалуются, что застройщик пытается перекрыть тротуар в Черниковке

Как сообщала Медиакорсеть, строительная площадка на участке очень небольшая и для проезда техники застройщик, по словам жителей, пытается расширить его, выйдя на тротуар. Их возмущение усиливается тем, что на месте строительства раньше находился детский сад. Летом граждане уже высказывали претензии к застройщику, которые он не признал. Существующее ограждение по настоянию городских властей тем не менее было убрано. Однако сейчас, как утверждают жители, застройщик пытается восстановить забор.
- Летом управление по земельным и имущественных отношениям (УЗИО) администрации Уфы обязало их убрать забор, так как эта площадка им не принадлежит, - пояснила Медиакорсети одна из гражданских активистов Надежда Антропова. - Однако основания остались, и с тех пор рабочие уже несколько раз пытались начать сваривать забор вновь. Если они его установят, мы его уже не сможем убрать, так как это будет считаться вандализмом. Вновь обращаться в УЗИО очень долго, до трех месяцев.
Между тем в СУ-10 по-прежнему не признают, что занимают территорию тротуара, не арендованную ими.
- Компания Су-10 осуществляет строительство жилого дома по ул. Первомайской, 8а согласно разрешению на строительство, выданного администрацией города, - сообщил Медиакорсети заместитель генерального директора компании Эдуард Камалетдинов. - Строительство дома предусматривает шесть этажей, то есть он вписывается в архитектурную концепцию района. Дом выдержан в классическом стиле, он не будет выбиваться из общего ландшафта. Что касается претензий граждан по поводу того, что ранее здесь был детский сад, то он находился здесь до 2000 года, после ее приобрел сотовый оператор, который занимал здание более 10 лет. И уже потом компания СУ-10 выкупила это здание и земельный участок и приступила к строительным работам. Под давлением общественности в 2016 году разрешение на строительство было отменено. В последствии суды трех инстанций подтвердили законность его выдачи, оно было продлено. Что касается забора, ты мы действительно предприняли попытку выноса забора, нам эта территория нужна временно на период строительства. Физически после завершения работ эта территория будет не занята. Мы получили ордер управления коммунального хозяйства на проведение работ по выносу забора. Насколько нам известно, сегодня под влиянием общественности этот ордер был отозван. Сразу после получения этой информации все работы были прекращены. В данный момент мы занимаемся разработкой механизмов по дальнейшей установке этого забора. Мы будем этим заниматься исключительно в правовом поле, мы не осуществляем противозаконную деятельность. Также хотелось бы подчеркнуть, что по этому дому заключен 31 договор долевого участия, которые прошли регистрацию в Росреестре. И получается такая ситуация, что деятельность общественных активистов приводит к ущемлению прав приобретателей помещений в этом доме. Кроме того, хотелось бы добавить, что жителями в этом году были предприняты попытки оспаривания в судебном порядке нашего разрешения на строительство, но в судебном заседании сами заявители отказались от своих требований по непонятным нам причинам. В данный момент группа жителей обратилась в Орджоникидзевский суд по данному участку, но заявление оставлено без движения. Что касается размещенного видео, не будем называть фамилии, но из него стало понятно, кто стоит за этим процессом. Конфликт подогревается искусственно определенными политическими оппозиционными силами. Людей кто-то использует для решения своих политических задач.