Жители Уфы жалуются, что застройщик пытается перекрыть тротуар в Черниковке

- Компания Су-10 осуществляет строительство жилого дома по ул. Первомайской, 8а согласно разрешению на строительство, выданного администрацией города, - сообщил Медиакорсети заместитель генерального директора компании Эдуард Камалетдинов. - Строительство дома предусматривает шесть этажей, то есть он вписывается в архитектурную концепцию района. Дом выдержан в классическом стиле, он не будет выбиваться из общего ландшафта. Что касается претензий граждан по поводу того, что ранее здесь был детский сад, то он находился здесь до 2000 года, после ее приобрел сотовый оператор, который занимал здание более 10 лет. И уже потом компания СУ-10 выкупила это здание и земельный участок и приступила к строительным работам. Под давлением общественности в 2016 году разрешение на строительство было отменено. В последствии суды трех инстанций подтвердили законность его выдачи, оно было продлено. Что касается забора, ты мы действительно предприняли попытку выноса забора, нам эта территория нужна временно на период строительства. Физически после завершения работ эта территория будет не занята. Мы получили ордер управления коммунального хозяйства на проведение работ по выносу забора. Насколько нам известно, сегодня под влиянием общественности этот ордер был отозван. Сразу после получения этой информации все работы были прекращены. В данный момент мы занимаемся разработкой механизмов по дальнейшей установке этого забора. Мы будем этим заниматься исключительно в правовом поле, мы не осуществляем противозаконную деятельность. Также хотелось бы подчеркнуть, что по этому дому заключен 31 договор долевого участия, которые прошли регистрацию в Росреестре. И получается такая ситуация, что деятельность общественных активистов приводит к ущемлению прав приобретателей помещений в этом доме. Кроме того, хотелось бы добавить, что жителями в этом году были предприняты попытки оспаривания в судебном порядке нашего разрешения на строительство, но в судебном заседании сами заявители отказались от своих требований по непонятным нам причинам. В данный момент группа жителей обратилась в Орджоникидзевский суд по данному участку, но заявление оставлено без движения. Что касается размещенного видео, не будем называть фамилии, но из него стало понятно, кто стоит за этим процессом. Конфликт подогревается искусственно определенными политическими оппозиционными силами. Людей кто-то использует для решения своих политических задач.