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В Уфе большая часть транспорта не использует газ - Сергей Храмов

1 ноября 2017, 18:06
Экологичный вид транспорта в городе пока применяют очень немногие.

На сегодня в Уфе на газовом топливе работает лишь 12 % транспортных средств дорожно-коммунальных служб и около 27 % автобусов. Информацию о транспорте, работающем на газе, озвучил сегодня на депутатских слушаниях начальник профильного управления мэрии Сергей Храмов.

- Большая часть транспортных средств дорожно-коммунальных служб и автобусов работает на дизельном топливе, - пояснил он. - Перевод данных категорий транспортных средств на газ является нецелесообразным как по причине технической невозможности, так и потому, что приобретаемый перевозчиками транспорт на дизельном топливе соответствует экологическому классу Евро-4.

Напомним, согласно распоряжению премьер-министра правительства России, процент транспорта, работающего на газовом топливе в городах-миллионниках, к 2020 году должен составить 50%.

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