Почему у школьников Уфы возникли проблемы с электронными дневниками

В начале этого учебного года в уфимских школах возникли проблемы с электронными журналами и дневниками. Одни родители жаловались на то, что в школе не выдают пароль и они не могут зайти в свой аккаунт, не всегда отображались оценки ребенка, а также не указывались домашние задания и комментарии учителей. Другие обращали внимание на то, что раньше программа высчитывала средний балл за четверть, а теперь родителям приходится складывать оценки и высчитывать его вручную.