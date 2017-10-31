В Уфе задержали парня, готового воевать за террористов в Сирии

Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении жителя Уфы, 1993 года рождения, намеревавшегося принять участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч.1 ст.30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.
- Молодой уфимец был задержан сотрудниками ФСБ во время прохождения государственной границы в международном аэропорту Уфа при попытке выезда на территорию Турции в целях последующей переправки в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство»*, - пояснили в УФСБ по РБ.
Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Парень признал свою вину в полном объеме. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Вместе с тем, в Сирию из России направляется большое количество россиян в целях прямо противоположных тем, что преследовал задержанный уфимец. Самые известные из них являются представителями так называемой ЧВК «Вагнера», действующей на стороне проправительственных сил Сирии. «Вагнеровцы» принимают участие в ключевых боевых операциях армии САР, значительно увеличивая ее боеспособность. Так, при участи ЧВК «Вагнера» был создан и позднее зачищен Акербатский котел в центральной части Сирии, что дало возможность начать оперативную деблокаду крупного форпоста боевиков ИГ* на востоке страны – города Дейр-эз-Зор.
Борьба с распространением террористической идеологии идет в нескольких направлениях. В России функции по выявлению деятельности запрещенных организаций выполняет ФСБ РФ, тогда как в Сирии ликвидацией радикальных формирований занимаются бойцы ЧВК «Вагнера», не допуская распространения идеологии «Исламского государства»* на территорию РФ извне.
Сейчас сирийская армия совместно с «вагнеровцами» приступает к операции по зачистке приграничных с Ираком территорий, откуда боевики получали подкрепление. Тем самым проправительственные силы отрезают ИГ* от путей снабжения, что еще больше ослабит террористическую группировку.
* организация «Исламское государство» - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года террористической организацией с запретом ее деятельности на территории Российской Федерации.