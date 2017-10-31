В Уфе задержали парня, готового воевать за террористов в Сирии

Вместе с тем, в Сирию из России направляется большое количество россиян в целях прямо противоположных тем, что преследовал задержанный уфимец. Самые известные из них являются представителями так называемой ЧВК «Вагнера», действующей на стороне проправительственных сил Сирии. «Вагнеровцы» принимают участие в ключевых боевых операциях армии САР, значительно увеличивая ее боеспособность. Так, при участи ЧВК «Вагнера» был создан и позднее зачищен Акербатский котел в центральной части Сирии, что дало возможность начать оперативную деблокаду крупного форпоста боевиков ИГ* на востоке страны – города Дейр-эз-Зор.