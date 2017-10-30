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В Уфе на этой неделе отключат воду в домах на 16 улицах

30 октября 2017, 10:04
МУП "Уфаводоканал" опубликовал график отключений воды на эту неделю - с 30 октября по 5 ноября. В их числе - школа № 34, лицей № 21 и детсады № 69 и № 308.

Отключения планируются завтра, во вторник 31 октября, а также в среду и четверг, 1 и 2 ноября.

31 октября

Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 17:00

ул. Мушникова 19, 21

Кировский район, холодная и горячая вода, 10:00 до 22:00

- ул. Зои Космодемьянской 24а, 26, 28, 29, 31, 31а, 32, 33а, 33е, 33/1, 34, 35, 35/3, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 46а, 47, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 63а, 64, 64б, 66а, 69, 71, 72, 73, 74, 74/1, 75, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 91/1, 91/2, 91в, 95;

- ул. Школьная 3, 3а, 3б, 4, 6, 6а, 6б, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 16, 17б, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 40а, 41, 41/2, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 57а, 58, 58а, 59;

- ул. Лотовая 34, 38, 40, 42, 44;

- ул. Малая Школьная 5а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31;

- переулок Школьный 1, 3, 5;

- ул. Заречная 2, 3а, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10а, 13;

- ул. Флотская 13, 15, 17, 17а, 21, 21в, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 37б, 46, 46а, 57а;

- ул. Сарапульская 37.

1 ноября

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10:00 до 17:00

- ул. Ю.Гагарина 17, 17/1, 19, 21

- ул. Б.Бикбая 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32.

2 ноября

Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00

ул. Черниковская 31, 31а, 35б, 37а, 39,

ул. Коммунаров 13а;

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10:00 до 22:00

ул. Чернышевского 101, 101а, 103, 105, 112, 114, 115;

ул. Худайбердина 11, 15, 17, 22, 24, 28;

ул. Кирова 40, 40/1.

Октябрьский район, холодная вода, с 10:00 до 17:00

- ул. Ю.Гагарина 46/5.

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#Новости#Отключение воды#ЖКХ Уфы#Наталья Кузнецова#Город
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