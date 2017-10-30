В Уфе на этой неделе отключат воду в домах на 16 улицах

МУП "Уфаводоканал" опубликовал график отключений воды на эту неделю - с 30 октября по 5 ноября. В их числе - школа № 34, лицей № 21 и детсады № 69 и № 308.